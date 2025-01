Condividi su

casa editrice Morcelliana

pubblicato nel 2024

Questo bel libro ci introduce ai Vangeli dell’infanzia nonché all’infanzia (all’adolescenza, e alla giovinezza) nei Vangeli; e insieme ci guida all’esplorazione e alla comprensione di una delle grandi periferie dell’esistenza, quella degli inizi della vita e della minore età. Il suo contributo aiuta a calare nell’oggi le pagine sapienziali del Vangelo. Gulotta e Marazzi riflettono la ricca esperienza di una Comunità ecclesiale come Sant’Egidio, che dalla fine degli anni Sessanta del secolo scorso si è fatta vicina al mondo dei bambini e degli adolescenti in difficoltà, partendo da Roma per giungere via via in tanti angoli del pianeta. Questa esperienza e questo vissuto rifluiscono evidentemente nel libro che si apre con i Vangeli dell’infanzia, quindi con Gesù da bambino, per muovere poi verso gli episodi evangelici che vedono come protagonisti o coprotagonisti bambini, adolescenti e giovani, ritraendo il modo in cui il Signore si rapporta ad essi, parla con loro, risponde al loro bisogno. Questo libro infonde coraggio, in una stagione di ripiegamento e di pessimismo. È qualcosa di prezioso mentre stiamo per entrare in un anno giubilare dedicato, appunto, alla speranza.



Adriana Gulotta, docente, curatrice di programmi di scolarizzazione, educazione alla pace e integrazione, sostegno a distanza e prevenzione dell’abbandono scolastico. Coordina l’impegno della Comunità di Sant’Egidio con i minori e le giovani generazioni.



Maria Cristina Marazzi, medico e docente universitario, autrice di numerosi testi scientifici, è consulente nell’ambito di diversi progetti nazionali ed internazionali di solidarietà, legati all’impegno della Comunità di Sant’Egidio, verso le fasce più deboli della società.