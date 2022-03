Condividi su

Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

pubblicato nel 2022

La Parola e i poveri racconta la storia della lunga amicizia di Carlo Maria Martini con la Comunità di Sant’Egidio, cominciata a metà degli anni Settanta e continuata fino alla sua scomparsa nel 2012. Il libro fa emergere alcuni aspetti originali, solo parzialmente visitati, di questa grande figura della Chiesa contemporanea, aiutandoci a cogliere qualcosa in più della sua vita e del suo pensiero.

La seconda parte del volume raccoglie alcuni testi di Martini, in parte inediti. Si tratta di lettere, relazioni, omelie o discorsi pronunciati nel corso di eventi a cui ha partecipato insieme a Sant’Egidio, più altre pagine relative ad anni immediatamente precedenti l’incontro con la Comunità. Il patrimonio culturale che affiora da questi scritti non riguarda solo la Chiesa ma, più in generale, il mondo, nel delicato passaggio dalla divisione Est-Ovest – eredità della guerra fredda agli esordi della globalizzazione.

Parole e pensieri che a distanza di anni risultano sorprendentemente attuali su temi come l’immigrazione, il valore degli anziani nella società, il dialogo interreligioso e la pace. Ma anche riflessioni profonde sul valore della vita nel suo momento più difficile, quello della malattia che accompagnò gli ultimi anni di Martini. Testi che ancora oggi interrogano con forza chi li legge.



Roberto Zuccolini, La Parola e i poveri. Storia di un’amicizia cristiana, Edizioni San Paolo 2022, pp. 562, euro 25,00

Con testi inediti di Carlo Maria Martini

Prefazione di Andrea Riccardi

Roberto Zuccolini, giornalista, ha lavorato per oltre 30 anni al Corriere della Sera in diversi settori del giornale seguendo in particolare il fenomeno dell’immigrazione e specializzandosi in Chiesa e mondo cattolico, prima di diventare capo servizio del politico.Esperto anche di società africane e relazioni internazionali, è autore tra l’altro di Shahbaz Bhatti. Vita e martirio di un cristiano in Pakistan (Edizioni Paoline). Da dicembre 2014 è portavoce della Comunità di Sant’Egidio.

«I poveri, le periferie, i migranti, gli anziani, il dialogo interreligioso e l’ecumenismo, sono state alcune delle tematiche che hanno rappresentato il terreno di discussione con la Comunit , ma anche il cuore di molti suoi interventi, nel quadro di eventi pubblici promossi da Sant’Egidio.

Con acutezza Zuccolini ha recuperato materiale di grande interesse, anche inedito o raro, ponendo tali tematiche al centro di questo libro, perché l’amicizia tra Martini e la Comunità si è espressa in una discussione costante, attraverso gli anni, sui problemi della storia con un orizzonte che si ampliava progressivamente». Dalla prefazione di Andrea Riccardi

In copertina:

Il corteo finale della Preghiera per la Pace a Milano.

22 settembre 1993.