casa editrice Morcelliana

pubblicato nel 2024

“Ha ancora senso la celebrazione del giubileo?”: era la domanda ricorrente tra i cattolici nell'immediato post Concilio.



Dopo il Vaticano II una celebrazione come quella giubilare sembrava anacronistica; eppure proprio quel Giubileo del 1975 - come nota un grande studioso francese, Alphonse Dupront, un osservatore laico della storia della Chiesa – “fu un grande successo”. Il volume, a mano dello storico Marco Impagliazzo, indaga i tratti di continuità e discontinuità di questa tradizione conciliare come si è tramandata e rinnovata fino ad oggi, dalla sua origine nel Medioevo.



Un grande racconto per comprendere che cosa significhi l'indulgenza plenaria nella tradizione e per noi oggi, tra storia e novità, in preparazione delle celebrazioni del Giubileo 2025.