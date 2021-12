Condividi su

casa editrice Morcelliana

pubblicato nel 2021

Periferia «è una frontiera da osare, rischiando fallimenti, delusioni: è quella frontiera che abbiamo cercato quando non ci siamo più accontentati di ridurre il nostro annuncio alla scuola, ma l’abbiamo misurato sulla realtà del quartiere, perché sempre più parte di noi e della nostra città» scrivevano nel 1973 i fondatori di quella che avrebbe preso, da allora, il nome di Comunità di Sant’Egidio. La nuova edizione di questo Vangelo in periferia, rivisitando alcuni testi espressivi di un modo di comunicare il Vangelo a persone considerate “lontane”, è un contributo non occasionale su un tema-chiave come il rapporto tra Chiesa e mondo operaio prima, e poi Chiesa e nuove periferie della società. È la parabola di una Chiesa “in missione”, al centro del pontificato di Francesco, su cui fa luce l’ampio saggio introduttivo di Mario Marazziti attraverso una riflessione storico-ecclesiologica. Catechesi molto dirette, fedeli ai testi biblici, riguardanti la vita quotidiana di donne, ragazzi, uomini che sopportano lavoro precario e fatica, bisognosi di punti di riferimento: la Chiesa e la Bibbia possono essere centro della vita e antidoto allo spaesamento.

È questa l’intuizione che sta alla base della Comunità di Sant’Egidio: la rivoluzione biblica, il Vangelo e la Bibbia per tutti, nessuno escluso. Una proposta di cristianesimo popolare e comunitario, che ha lo stile di un’autentica “antropologia dialogica” capace di creare ponti tra le periferie urbane e umane, le “periferie esistenziali” del nostro tempo.







Mario Marazziti, giornalista e scrittore, editorialista per il «Corriere della Sera», «Avvenire», «Famiglia Cristiana», «Huffington Post» e a lungo portavoce della Comunità di Sant’Egidio, è stato Presidente del Comitato per i Diritti Umani e poi della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati dal 2013 al 2018.