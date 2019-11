Condividi su

8 Novembre 2019 - TRENTO, ITALIA

Venerdì 8 novembre alle ore 17:00 presso la libreria Ancora di Trento in Via Santa Croce 35, l'autore Mario Marazziti dialoga con il direttore dell'Adige, Alberto Faustini, sul nuovo libro Porte aperte. Viaggio nell'Italia che non ha paura. Intervengono mons. Lauro Tisi, arcivescovo di Trento, ed Elisabetta Grigiolli, referente accoglienza dell'oratorio Sant'Antonio.

Ingresso libero

Link esterni

"L'accoglienza trentina è un esempio da difendere". Intervista a Mario Marazziti sul quotidiano L'Adige