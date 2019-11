Condividi su

Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

11 Novembre 2019

L’ultimo libro di Mario Marazziti è un vero e proprio viaggio nell’Italia che non cede alla paura. Porte aperte: della comunità, della propria casa, della mente. Le ventinove storie raccolte in questo libro iniziano così, da persone che, vincendo la diffidenza, hanno accolto in vario modo persone in fuga dalla guerra, dalle persecuzioni, dalla morte. Attraverso di loro la rete dei Corridoi Umanitari promossi dalla Comunità di Sant'Egidio, dalla Federazione delle Chiese Evangeliche e dalla Conferenza Episcopale Italiana si è allargata ed è diventata il modello concreto e praticabile di una vera integrazione.

Mario Marazziti ha attraversato l'intero Paese, da Treviso a Palermo, visitando città e piccoli centri, per raccogliere esperienze di un tipo di accoglienza diffusa che funziona e non richiede finanziamenti pubblici e che, mentre offre una nuova vita ai profughi, fa rinascere anche le comunità locali intorno a un progetto comune.



Nel suo viaggio dà voce all'Italia che non distoglie lo sguardo dalle sofferenze degli altri; a cittadini che a partire dalle ragioni della solidarietà e di un umanesimo profondo, hanno dato l'avvio a una significativa trasformazione sociale. E nella conclusione offre proposte operative per le politiche italiane ed europee. Un libro di storie autentiche che lasciano intravedere un futuro alternativo ai muri e ai porti chiusi e rappresentano l'antidoto alle narrazioni che impediscono di vedere nell'altro la somiglianza con noi stessi.





PADOVA, lunedì 11 novembre 2019 ore 18.00

Sala della Scuola della Carità, via San Francesco, 61 - Padova

Evento Facebook



Intervengono con l'autore:



Stefano Allievi, sociologo dell'Università di Padova



Paolo Possamai, direttore de "Il Mattino di Padova"



Marina Salamon, imprenditrice





CORNUDA (TV), martedì 12 novembre, ore 20.30

Sala Cinema Giovanni XXIII, Piazza Giovanni XXIII, 42- Cornuda



Mario Marazziti dialoga con Bruno Desidera, vicedirettore del settimanale "La vita del popolo"





CASTELFRANCO VENETO (TV), mercoledì 13 novembre, ore 17.45

OCIOO! CicloOsteria & BikeCafé, via Melchiori 12 C - Castelfranco



Mario Marazziti dialoga con Francesca Gagno, giornalista





TREVISO, mercoledì 13 novembre 2019 ore 20.30

Chiesa di San Gregorio Magno, vicolo S. Gregorio, 7 - Treviso



Intervengono con l'autore:



Alessandra Coin, Comunità di Sant'Egidio



Gianpiero Dalla Zuanna, demografo dell'Università di Padova



Giorgio Sbrissa, giornalista, caporedattore de "La Tribuna di Treviso"